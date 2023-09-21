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У Харкові зафіксовано шість влучань - ОВА

У Харкові зафіксовано шість влучань - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Росіяни вдарили по Харкову шість разів. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється.

Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляло, що росіяни атакували Харків ракетами.

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