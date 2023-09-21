У Харкові зафіксовано шість влучань - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Росіяни вдарили по Харкову шість разів. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється.
Екстрені служби працюють на місцях влучань.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляло, що росіяни атакували Харків ракетами.