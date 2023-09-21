В Харькове зафиксировано шесть попаданий - ОВА

Цитата

"Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется.

Экстренные службы работают на местах попаданий.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что россияне атаковали Харьков ракетами.