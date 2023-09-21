В Харькове зафиксировано шесть попаданий - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Россияне ударили по Харькову шесть раз. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется.
Экстренные службы работают на местах попаданий.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что россияне атаковали Харьков ракетами.