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У Харкові за хабарі у понад 300 тис. грн до 6 років в’язниці засуджено митника

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Харкові головного інспектора митного поста за хабарі у понад 300 тис. грн засуджено до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки та з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає УНН.

"В 2016 році головний державний інспектор митного поста "Пісочин", використовуючи своє службове становище, вимагав неправомірну вигоду за не застосування безпідставних додаткових заходів контролю, за непритягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені ним порушення митних правил, а також за безперешкодне митне оформлення товарів. Усього вказаний чоловік отримав понад 300 тис. грн неправомірної вигоди – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вирок ще не набув чинності, тому що прокуратурою готується апеляційна скарга "у зв’язку з невідповідністю м’якості покарання скоєному злочину".

Як повідомляв УНН, слідчі ДБР повідомили про підозру головному інспектору одного з митних постів Запорізької митниці в нанесенні збитків на суму майже 117 тис. грн через несплату митних платежів.

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