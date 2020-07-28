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02:32 • 101061 просмотра

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В Харькове за взятки свыше 300 тыс. грн к 6 годам тюрьмы приговорен таможенник

В Харькове за взятки свыше 300 тыс. грн к 6 годам тюрьмы приговорен таможенник

Киев  •  УНН

 • 13477 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Харькове главного инспектора таможенного поста за взятки свыше 300 тыс. грн приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года и с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"В 2016 году главный государственный инспектор таможенного поста" Песочин", используя свое служебное положение, требовал неправомерную выгоду за неприменение необоснованных дополнительных мер контроля, за непривлечение к административной ответственности за искусственно созданные им нарушения таможенных правил, а также за беспрепятственное таможенное оформление товаров. Всего указанный человек получил более 300 тыс. грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу, так как прокуратурой готовится апелляционная жалоба "в связи с несоответствием мягкости наказания совершенному преступлению".

Как сообщал УНН, следователи ГБР сообщили о подозрении главному инспектору одного из таможенных постов Запорожской таможни в нанесении убытков на сумму почти 117 тыс. грн из-за неуплаты таможенных платежей.

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