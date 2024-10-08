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У Харкові вже 6 постраждалих через атаку рф, є руйнування інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

 • 10828 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 6 людей, один у тяжкому стані, є руйнування інфраструктури.

У Харкові внаслідок удару російських військ постраждало вже 6 людей, один у тяжкому стані, є руйнування інфраструктури, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.  

Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один - у тяжкому стані. Є руйнування інфраструктури. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється

- написав Синєгубов.

"Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

По Харкову ворог вдарив КАБом, попередньо, пошкоджено виробництво - ОВА08.10.24, 11:00 • 11488 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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