У Харкові вже 6 постраждалих через атаку рф, є руйнування інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 6 людей, один у тяжкому стані, є руйнування інфраструктури.
У Харкові внаслідок удару російських військ постраждало вже 6 людей, один у тяжкому стані, є руйнування інфраструктури, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один - у тяжкому стані. Є руйнування інфраструктури. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється
"Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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