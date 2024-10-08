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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове уже 6 пострадавших из-за атаки рф, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Харькове уже 6 пострадавших из-за атаки рф, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:21  •  1562 просмотра

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В результате российского удара по Харькову пострадали 6 человек, один в тяжелом состоянии, есть разрушения инфраструктуры.

В Харькове в результате удара российских войск пострадало уже 6 человек, один в тяжелом состоянии, есть разрушения инфраструктуры, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.  

Количество пострадавших увеличилось до шести человек, один - в тяжелом состоянии. Есть разрушения инфраструктуры. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается

- написал Синегубов.

«Прилет был не один, а несколько, тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шестеро пострадавших», - отметил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА8 октября 2024, 08:00 • 3416 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков