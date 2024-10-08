В Харькове уже 6 пострадавших из-за атаки рф, есть разрушения инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову пострадали 6 человек, один в тяжелом состоянии, есть разрушения инфраструктуры.
В Харькове в результате удара российских войск пострадало уже 6 человек, один в тяжелом состоянии, есть разрушения инфраструктуры, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших увеличилось до шести человек, один - в тяжелом состоянии. Есть разрушения инфраструктуры. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается
«Прилет был не один, а несколько, тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шестеро пострадавших», - отметил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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