У Харкові вже 11 постраждалих через атаку рф на цивільне підприємство - мер
Київ • УНН
Внаслідок удару російських військ по цивільному підприємству у Харкові постраждало 11 осіб. Один з постраждалих у важкому стані, троє госпіталізовані.
Внаслідок удару російських військ по цивільному підприємству у Харкові постраждало вже 11 людей, один з постраждалих у тяжкому стані, троє госпіталізовані, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих від ворожого обстрілу цивільного підприємства зросла до 11. Один з них у тяжкому стані. Всього шпиталізовані троє
По Харкову ворог вдарив КАБом, попередньо, пошкоджено виробництво - ОВА08.10.24, 11:00 • 11488 переглядiв