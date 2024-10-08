В Харькове уже 11 пострадавших из-за атаки рф на гражданское предприятие - мэр
Киев • УНН
В результате удара российских войск по гражданскому предприятию в Харькове пострадали 11 человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, трое госпитализированы.
В результате удара российских войск по гражданскому предприятию в Харькове пострадало уже 11 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии, трое госпитализированы, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших от вражеского обстрела гражданского предприятия возросло до 11. Один из них в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы трое
По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА8 октября 2024, 08:00 • 3429 просмотров