У Харкові виявили тіло загиблого внаслідок удару шахедів
Київ • УНН
Тіло чоловіка, який загинув під час нападу шахідів, було знайдено в Харкові після того, як російські війська запустили три шахіди з Бєлгородської області, які влучили в об'єкт критичної інфраструктури і спричинили велику пожежу.
У Харкові виявили тіло загиблої людини внаслідок ворожого удару та пожежі. Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури, передає УНН.
Деталі
За даними прокурора Олександра Фільчакова, одна людина отримала 40% опіків тіла та перебуває у лікарні.
Врятовано 4 особи, 50 евакуйовано.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.Кількість постраждалих може збільшуватися.
Доповнення
У п’ятницю ввечері, 9 лютого, російські військові, попередньо з території Бєлгородської області здійснили запуск шахедів. Близько 23.00 три шахеди влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Харкові. Виникла масштабна пожежа, що охопила приватний сектор. Зруйнована 15 приватних будинків.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв війни, здійснюється процесуальне керівництво.
Окупанти вдарили по АЗС в Харкові, горять 14 приватних житлових будинків10.02.24, 01:10 • 30964 перегляди