У Харкові виявили тіло загиблого внаслідок удару шахедів

У Харкові виявили тіло загиблої людини внаслідок ворожого удару та пожежі. Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури, передає УНН.

Деталі

За даними прокурора Олександра Фільчакова, одна людина отримала 40% опіків тіла та перебуває у лікарні.

Врятовано 4 особи, 50 евакуйовано.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.Кількість постраждалих може збільшуватися.

Доповнення

У п’ятницю ввечері, 9 лютого, російські військові, попередньо з території Бєлгородської області здійснили запуск шахедів. Близько 23.00 три шахеди влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Харкові. Виникла масштабна пожежа, що охопила приватний сектор. Зруйнована 15 приватних будинків.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв війни, здійснюється процесуальне керівництво.

Окупанти вдарили по АЗС в Харкові, горять 14 приватних житлових будинків