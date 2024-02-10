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В Харькове обнаружили тело погибшего в результате удара шахедов

В Харькове обнаружили тело погибшего в результате удара шахедов

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 00:12  •  562 просмотра

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Тело мужчины, погибшего во время нападения шахидов, было найдено в Харькове после того, как российские войска запустили три шахида из Белгородской области, которые попали в объект критической инфраструктуры и вызвали большой пожар.

В Харькове обнаружили тело погибшего человека в результате вражеского удара и пожара. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает УНН.

Детали

По данным прокурора Александра Фильчакова, один человек получил 40% ожогов тела и находится в больнице.

Спасены 4 человека, 50 эвакуированы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество пострадавших может увеличиваться.

Дополнение

В пятницу вечером, 9 февраля, российские военные, предварительно с территории Белгородской области осуществили запуск шахедов. Около 23.00 три шахеда попали в объект критической инфраструктуры  в Харькове. Возник масштабный пожар, охвативший частный сектор. Разрушено 15 частных домов.

Открыто уголовное производство по факту нарушения обычаев войны, осуществляется процессуальное руководство.

Оккупанты ударили по АЗС в Харькове, горят 14 частных жилых домов09 февраль 2024, 23:10 • 4759 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
kharkivХарьков
У Харкові виявили тіло загиблого внаслідок удару шахедів
Body found in Kharkiv as a result of a Shahedi attack
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