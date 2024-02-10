В Харькове обнаружили тело погибшего в результате удара шахедов
Киев • УНН
Тело мужчины, погибшего во время нападения шахидов, было найдено в Харькове после того, как российские войска запустили три шахида из Белгородской области, которые попали в объект критической инфраструктуры и вызвали большой пожар.
В Харькове обнаружили тело погибшего человека в результате вражеского удара и пожара. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает УНН.
Детали
По данным прокурора Александра Фильчакова, один человек получил 40% ожогов тела и находится в больнице.
Спасены 4 человека, 50 эвакуированы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество пострадавших может увеличиваться.
Дополнение
В пятницу вечером, 9 февраля, российские военные, предварительно с территории Белгородской области осуществили запуск шахедов. Около 23.00 три шахеда попали в объект критической инфраструктуры в Харькове. Возник масштабный пожар, охвативший частный сектор. Разрушено 15 частных домов.
Открыто уголовное производство по факту нарушения обычаев войны, осуществляется процессуальное руководство.
Оккупанты ударили по АЗС в Харькове, горят 14 частных жилых домов09 февраль 2024, 23:10 • 4759 просмотров
В Харькове обнаружили тело погибшего в результате удара шахедов
Тело мужчины, погибшего во время нападения шахидов, было найдено в Харькове после того, как российские войска запустили три шахида из Белгородской области, которые попали в объект критической инфраструктуры и вызвали большой пожар.
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