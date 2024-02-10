В Харькове обнаружили тело погибшего в результате удара шахедов

Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля

Пограничный патруль в Одесской области остановил автомобиль, водитель которого пытался переправить через границу двух мужчин за 400 и 300 долларов США соответственно, а один пассажир прятался в багажнике.