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У Харкові водій збив 9-річного хлопчика на стоянці: дитину госпіталізували

У Харкові водій збив 9-річного хлопчика на стоянці: дитину госпіталізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Харкові на автостоянці водій автомобіля Opel Vivaro зачепив боковою частиною кузова 9-річного хлопчика, який несподівано став перебігати стоянку. Дитину із переломом ноги госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"2 липня близько 23:45 на автостоянці біля станції метро “Студентська” в місті Харкові 24-річний водій автомобіля Opel Vivaro зачепив боковою частиною кузова 9-річного малолітнього пішохода, який несподівано став перебігати стоянку. Водій рухався з боку вулиці Валентинівської в напрямку вулиці Героїв Праці зі швидкістю біля 20 км/год. Хлопчика з переломом ноги доставили до лікарні", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль направлений на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів міста Харкова.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії наразі встановлюються.

Водночас місцевий Telegram-канал "ХС Харьков" описує події на "Студентській" так: "За словами активістів, керманич з "кентами" кидався з мачете на очевидців, які хотіли його затримати".

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок наїзду вантажівки загинула десятирічна дівчинка.

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