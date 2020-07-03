У Харкові водій збив 9-річного хлопчика на стоянці: дитину госпіталізували

"2 липня близько 23:45 на автостоянці біля станції метро “Студентська” в місті Харкові 24-річний водій автомобіля Opel Vivaro зачепив боковою частиною кузова 9-річного малолітнього пішохода, який несподівано став перебігати стоянку. Водій рухався з боку вулиці Валентинівської в напрямку вулиці Героїв Праці зі швидкістю біля 20 км/год. Хлопчика з переломом ноги доставили до лікарні", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль направлений на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів міста Харкова.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії наразі встановлюються.

Водночас місцевий Telegram-канал "ХС Харьков" описує події на "Студентській" так: "За словами активістів, керманич з "кентами" кидався з мачете на очевидців, які хотіли його затримати".

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок наїзду вантажівки загинула десятирічна дівчинка.