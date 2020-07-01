На Львівщині під колесами вантажівки загинула 10-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Львівській області внаслідок наїзду вантажівки загинула десятирічна дівчинка – поліцейські встановлюють обставини події, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 1 липня, близько 13.00 у селі Підгайчики Золочівського району.
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Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки "Iveco", 33-річний львів’янин, скоїв наїзд на ученицю п’ятого класу 10-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.