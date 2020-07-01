Во Львовской области под колесами грузовика погибла 10-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Во Львовской области в результате наезда грузовика погибла десятилетняя девочка - полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 июля, около 13.00 в селе Подгайчики Золочевского района.
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Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика "Iveco", 33-летний львовянин, совершил наезд на ученицу пятого класса 10-летнюю местную жительницу. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.