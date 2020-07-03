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В Харькове водитель сбил 9-летнего мальчика на стоянке: ребенка госпитализировали

В Харькове водитель сбил 9-летнего мальчика на стоянке: ребенка госпитализировали

Киев  •  УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Харькове на автостоянке водитель автомобиля Opel Vivaro задел боковой частью кузова 9-летнего мальчика, который неожиданно стал перебегать стоянку. Ребенка с переломом ноги госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"2 июля около 23:45 на автостоянке возле станции метро "Студенческая" в городе Харькове 24-летний водитель автомобиля Opel Vivaro задел боковой частью кузова 9-летнего малолетнего пешехода, который неожиданно стал перебегать стоянку. Водитель двигался со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Героев Труда со скоростью около 20 км/ч. Мальчика с переломом ноги доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль направлен на площадку временного содержания транспортных средств города Харькова.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В то же время местный Telegram-канал "ХС Харьков" описывает события на "Студенческой" так: "По словам активистов, водила с "кентами" бросался с мачете на очевидцев, которые хотели его задержать".

Напомним, во Львовской области в результате наезда грузовика погибла десятилетняя девочка.

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