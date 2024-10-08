У Харкові внаслідок атаки рф поранено щонайменше 5 людей - ОВА
Київ • УНН
Ворог завдав удару по Індустріальному району Харкова. За попередніми даними, пошкоджено цивільне виробництво та поранено щонайменше 5 мирних жителів.
У Харкові внаслідок атаки російських військ, за попередніми даними, поранено щонайменше 5 людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"За попередніми даними медиків екстреної допомоги, є поранені цивільні. Щонайменше 5 людей зазнали поранень", - написав Синєгубов.
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У Харкові зафіксовано влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі, за попередньою інформацією, пошкоджено цивільне виробництво.