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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове в результате атаки рф ранены по меньшей мере 5 человек - ОВА

В Харькове в результате атаки рф ранены по меньшей мере 5 человек - ОВА

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:13  •  1854 просмотра

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Враг нанес удар по Индустриальному району Харькова. По предварительным данным, повреждено гражданское производство и ранены по меньшей мере 5 мирных жителей.

В Харькове в результате атаки российских войск, по предварительным данным, ранены по меньшей мере 5 человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН

Детали

"По предварительным данным медиков экстренной помощи, есть раненые гражданские. По меньшей мере 5 человек получили ранения", - написал Синегубов.

Напомним

В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе, по предварительной информации, повреждено гражданское производство.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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