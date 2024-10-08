В Харькове в результате атаки рф ранены по меньшей мере 5 человек - ОВА
Киев • УНН
Враг нанес удар по Индустриальному району Харькова. По предварительным данным, повреждено гражданское производство и ранены по меньшей мере 5 мирных жителей.
В Харькове в результате атаки российских войск, по предварительным данным, ранены по меньшей мере 5 человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По предварительным данным медиков экстренной помощи, есть раненые гражданские. По меньшей мере 5 человек получили ранения", - написал Синегубов.
Напомним
В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе, по предварительной информации, повреждено гражданское производство.