В Харькове в результате атаки рф ранены по меньшей мере 5 человек - ОВА

В Харькове в результате атаки российских войск, по предварительным данным, ранены по меньшей мере 5 человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По предварительным данным медиков экстренной помощи, есть раненые гражданские. По меньшей мере 5 человек получили ранения", - написал Синегубов.

Напомним

В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе, по предварительной информации, повреждено гражданское производство.