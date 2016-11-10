У Харкові винайшли унікальний міномет
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Харків’яни придумали газодетонаційний міномет. Про це повідомило “Військове телебачення України”, передає УНН.
Міномет не має аналогів в світі, адже він стріляє без використання заряду пороху.
Калібр міномета — становить 71 мм. Зброя не залишає після себе продуктів згоряння і гільз.
“На сьогоднішній день танки не можуть стріляти на невеликі відстані, оскільки снаряд може відскочити від землі. За допомогою нашого міномета можна буде вести обстріл близьких цілей, зокрема, озброєних переносними протитанковими комплексами піхотинців”, — розповіли винахідники.
Нагадаємо, українські науковці винайшли технічне рішення для заміщення антрациту на газове вугілля.