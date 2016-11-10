В Харькове изобрели уникальный миномет

Миномет не имеет аналогов в мире, ведь он стреляет без использования заряда пороха.

Калибр миномета - составляет 71 мм. Оружие не оставляет после себя продуктов сгорания и гильз.

"На сегодняшний день танки не могут стрелять на небольшие расстояния, поскольку снаряд может отскочить от земли. С помощью нашего миномета можно будет вести обстрел близких целей, в частности, вооруженных переносными противотанковыми комплексами пехотинцев ", - рассказали изобретатели.

Напомним, украинские ученые изобрели техническое решение для замещения антрацита на газовый уголь.