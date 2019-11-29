У Харкові викрили поліцейського-наркоторгівця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Харкові поліцейського затримали "на гарячому" під час збуту наркотиків. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.
Так, Харківським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було встановлено, що правоохоронець займається розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харкова та Харківської області.
За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Згодом матеріали передали за підслідністю до Територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтава.
Правоохоронці провели кілька оперативних закупівель забороненого у вільному обігу товару. Експертиза підтвердила, що придбані речовини – марихуана та амфетамін.
Під час чергової злочинної оборудки оперативники внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння керівництва ГУНП, затримали 29-річного інспектора тренінгового центру поліції області. Під час обшуків у нього вилучили амфетамін, марихуану, так звані "солі", оргтехніку, мобільні телефони та кошти, одержані під час збуту наркотовару.
Слідчі ДБР оголосили підозру поліцейському, якого вже затримали в порядку ст. 208 КПК України. За збут наркотиків зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Миколаївщині у колишнього військового вилучили гранатомети та наркотики.