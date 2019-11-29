В Харькове разоблачили полицейского-наркоторговца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Харькове полицейского задержали "на горячем" во время сбыта наркотиков. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, Харьковским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ было установлено, что правоохранитель занимается распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории Харькова и Харьковской области.
По собранным материалам внутренней безопасности НПУ прокуратурой Харьковской области было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии материалы передали по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Полтава.
Правоохранители провели несколько оперативных закупок запрещенного в свободном обращении товара. Экспертиза подтвердила, что приобретенные вещества - марихуана и амфетамин.
Во время очередной преступной сделки оперативники внутренней безопасности НПУ, следователи ГБР, под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии руководства ГУНП, задержали 29-летнего инспектора тренингового центра полиции области. Во время обысков у него изъяли амфетамин, марихуану, так называемые "соли", оргтехнику, мобильные телефоны и средства, полученные во время сбыта наркотовара.
Следователи ГБР объявили подозрение полицейскому, которого уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. За сбыт наркотиков злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаевской области у бывшего военного изъяли гранатометы и наркотики.