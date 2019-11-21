У колишнього військового вилучили гранатомети та наркотики

ukru
21 березня, 18:19 • 78944 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 135567 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 130160 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 193406 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 150887 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 176819 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 165545 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130274 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173363 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269101 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.5 м/с
68 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 35827 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129582 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 21319 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 96433 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 23133 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129582 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 193406 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 176819 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 165545 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 135031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 78944 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 98889 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 66001 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123745 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114643 перегляди
Актуальне
У колишнього військового вилучили гранатомети та наркотики

У колишнього військового вилучили гранатомети та наркотики

Київ • УНН

 • 9323 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Миколаївщині за незаконне поводження зі зброєю правоохоронці оголосили про підозру колишньому військовому, у якого виявили та вилучили три гранатомети, набої та наркотичні речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“Сьогодні, 21 листопада, співробітники Вітовського відділу поліції та співробітники оперативно-пошукового відділу Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками контррозвідки УСБУ в Миколаївській області встановили колишнього військовослужбовця, який зберігав три ручні протитанкові гранатомети та 14 набоїв до автомата Калашникова”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що влітку під час патрулювання поліція виявила чоловіка, який ніс у мішку гранатомети, які перебували у вибухонебезпечному стані.

“Небезпечна знахідка була вилучена та направлена на дослідження із подальшим знищенням. У результаті вжитих оперативних заходів особу чоловіка правоохоронці встановили, ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який проходив контрактну службу в одній із військових частин Миколаївського гарнізону. Отримавши дозвіл суду, сьогодні, 21 листопада, правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання зловмисника, під час яких вилучили кулеметну стрічку з 14 бойовими патронами калібру 7,62 та один калібру 308 зразка НАТО, а також наркотичну речовину — солі”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що, зі слів злочинця, гранатомети та набої він здобув під час тренувальних навчань на полігоні.

“Наразі, за погодженням із військовою прокуратурою, зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), санкціями яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років”, — додали у пресслужбі.

Також зазначається, що після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.

Нагадаємо, чоловік, який кинув гранату у людей на Харківщині, виявився військовим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,069.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,974.71