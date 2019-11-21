У колишнього військового вилучили гранатомети та наркотики

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Миколаївщині за незаконне поводження зі зброєю правоохоронці оголосили про підозру колишньому військовому, у якого виявили та вилучили три гранатомети, набої та наркотичні речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.