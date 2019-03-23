У Харкові відкрили унікальну фотовиставку жіночих портретів

Виставка "Краса, написана світлом ..." продовжить працювати до 31 березня включно в Харківській муніципальній галереї.



"Коли виходить хоч якось взяти участь в тих подіях, які для певних людей по-справжньому важливі, це здорово і приємно. І особливо приємно тому, що в деяких людських відносинах немає ніякого бруду (читай політики), меркантильної користі і штучної лестощів" , - зазначає він.

Координатор проекту Володимир Оглобін (на фото нижче) пояснює, що виставка повинна заповнити якийсь вакуум, що утворився до 1917 року. Йому вдалося зібрати близько 3 тисяч робіт дореволюційного Харкова, які він збирав по всьому світу. Частина з них - оригінали, частина - копії.





"Знімки харківських майстрів кінця XIX - початку XX століття мене вразили. Однак з'ясувалося, що існує якийсь вакуум, оскільки було багато невизначеності, був такий період, коли багатьом здавалося, що до 1917 року нічого не було: не знали, як люди жили , як вони виглядали, що з себе представляли. У мене благополучно злилися інтереси і історика, і фотографа, і дослідника ", - коментує Оглобін. За його словами, на початку минулого століття в Харкові працювало близько 300 фотографів.



Ідея виставки виношувалася три роки. Депутат Харківської міськради Олени Горошко каже, що проект покликаний об'єднати в собі історію міста і людей, показати його красу і велич. "Дуже приємно, що в історії Харкова завжди було сильне жіноче начало", - розповіла Горошко.



Володимир Оглобін зазначає, що реалізація ідеї стала для нього повною несподіванкою, оскільки знайшлися люди, які захотіли підтримати його і ідейно, і матеріально. "Я зробив так мало для того, щоб ця виставка все-таки відбулася, а вийшло так багато, в кінцевому підсумку. Я радий. Точно знаю: щоб стати людиною, треба здійснювати людські вчинки без оглядки на вигоди", - говорить Олександр Грановський.