В Харькове открыли уникальную фотовыставку женских портретов

Выставка "Красота, написанная светом…" продолжит работать до 31 марта включительно в Харьковской муниципальной галерее.



"Когда получается хоть как-то поучаствовать в тех событиях, которые для определенных людей по-настоящему важны, это здорово и приятно. И особенно приятно потому, что в некоторых человеческих отношениях нет никакой грязи (читай политики), меркантильной корысти и искусственной лести", - отмечает он.

Координатор проекта Владимир Оглобин (на фото ниже) объясняет, что выставка должна заполнить некий вакуум, образовавшийся до 1917 года. Ему удалось собрать порядка 3 тысяч работ дореволюционного Харькова, которые он собирал по всему миру. Часть из них - оригиналы, часть - копии.





"Снимки харьковских мастеров конца XIX - начала XX века меня поразили. Однако выяснилось, что существует какой-то вакуум, поскольку было много неопределенности, был такой период, когда многим казалось, что до 1917 года ничего не было: не знали, как люди жили, как они выглядели, что из себя представляли. У меня благополучно слились интересы и историка, и фотографа, и исследователя", - комментирует Оглобин. По его словам, в начале прошлого столетия в Харькове работало порядка 300 фотографов.



Идея выставки вынашивалась три года. Депутат Харьковского горсовета Елены Горошко говорит, что проект призван объединить в себе историю города и людей, показать его красоту и величие. "Очень приятно, что в истории Харькова всегда было сильно женское начало", - рассказала Горошко.



Владимир Оглобин отмечает, что реализация идеи стала для него полной неожиданностью, поскольку нашлись люди, которые захотели поддержать его и идейно, и материально. "Я сделал так мало для того, чтоб эта выставка все-таки состоялась, а получилось так много, в конечном итоге. Я рад. Точно знаю: чтоб стать человеком, надо совершать человеческие поступки без оглядки на выгоды", - говорит Александр Грановский.