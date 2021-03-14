У Харкові вантажівка виїхала на зустрічну і протаранила три авто, у лікарні діти і дорослі

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"Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen Jetta, "ВАЗ-110", "МАН" та Ford сталася 13 березня близько 13:00 на ділянці дороги М-03 км 479+800. За попередніми даними, 50-річний водій вантажівки "МАН" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-110". У подальшому вантажний автомобіль в’їхав у легковики Volkswagen Jetta та Ford", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У результаті дорожньо-транспортної пригоди із травмами різного ступеня тяжкості до лікарні були доставлені 64-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-110" та 33-річна водійка Volkswagen Jetta з двома малолітніми дітьми.

Додамо

У Харкові 20-річна водійка не надала перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення постраждали три жінки.