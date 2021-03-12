У Харкові 20-річна водійка не пропустила "швидку": постраждали лікар та фельдшер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Харкові 20-річна водійка не надала перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення постраждали три жінки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Повідомлення про аварію на перехресті проспекту Людвіга Свободи і вулиці Ахсарова надійшло до поліції 12 березня о 13: 20.
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“Попередньо встановлено, що 20-річна водійка автомобіля Toyota Corolla не надала перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги Citroen Jumper, який рухався із включеними проблисковими маячками на заборонний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення постраждали три жінки: 54-річна пасажир Toyota Corolla та 26 і 61-річні лікар і фельдшер швидкої”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що постраждалих було госпіталізовано до лікарні. Окрім того, інформація про подію зареєстрована в Харківському районному управлінні поліції № 3.
Доповнення
Відразу дві ДТП з рейсовими автобусами сталися сьогодні, 12 березня на Хмельниччині. Перший зіткнувся з легковим автомобілем “ВАЗ” на засніженій трасі “Житомир — Чернівці”, неподалік повороту в село Лісові Гринівці, а інший — з Mazda поблизу села Мотрунки. Внаслідок першої ДТП травми отримав водій легковика, в іншій травмувалося семеро людей.
Нагадаємо, на Одещині у смертельну автокатастрофу потрапив патрульний поліцейський на службовій автівці.