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Два рейсових автобуси потрапили у різні ДТП на Хмельниччині: є травмовані

Два рейсових автобуси потрапили у різні ДТП на Хмельниччині: є травмовані

Київ • УНН

 • 11999 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Відразу дві ДТП з рейсовими автобусами сталися сьогодні на Хмельниччині. Перший зіткнувся з легковим автомобілем "ВАЗ" на засніженій трасі "Житомир - Чернівці", неподалік повороту в село Лісові Гринівці, а інший - з Mazda поблизу села Мотрунки. Внаслідок першої ДТП травми отримав водій легковика, в іншій травмувалося семеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу управління поліції та ГУ ДСНС в області.

Деталі

Перша ДТП, за даними ДСНС, сталася сьогодні, 12 березня, орієнтовно о 12:10 на автодорозі "Красилів - Старокостянтинів" поблизу села Мотрунки за участю рейсового автобуса Mercedes Sprinter та легковика Mazda CX-7. "Загалом внаслідок автотрощі було травмовано семеро людей, серед яких два водії та п’ять пасажирів рейсового автобуса", - сказано у повідомленні.

Наразі обставини, які спричинили ДТП, з’ясовують правоохоронці.

Друга аварія - на трасі "Житомир - Чернівці" - сталася сьогодні близько 14:00. "За попередньою інформацією, сталось зіткнення рейсового автобусу “Богдан” під керуванням 54-річного житель міста Красилів та автомобіля “ВАЗ 2106” під керуванням 36-ти річного жителя Житомира", - йдеться у повідомленні поліції.

За даними поліції, внаслідок ДТП водій “ВАЗу” отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до приймального відділення Хмельницької обласної лікарні. "Лікарі оцінюють стан його здоров’я як середньої важкості", - сказано у повідомленні.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Доповнення

За даними МВС, за 2020 рік в Україні трапилося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.

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