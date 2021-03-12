Два рейсовых автобуса попали в разные ДТП в Хмельницкой области: есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сразу два ДТП с рейсовыми автобусами произошли сегодня в Хмельницкой области. Первый столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ" на заснеженной трассе "Житомир - Черновцы", неподалеку поворота в село Лесные Гриновцы, а другой - с Mazda вблизи села Мотрунки. Вследствие первого ДТП травмы получил водитель легковушки, в другом травмировались семь человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления полиции и ГУ ГСЧС в области.
Детали
Первое ДТП, по данным ГСЧС, произошло сегодня, 12 марта, ориентировочно в 12:10 на автодороге "Красилов - Староконстантинов" вблизи села Мотрунки с участием рейсового автобуса Mercedes Sprinter и легковушки Mazda CX-7. "Всего в результате автоаварии были травмированы семь человек, среди которых два водителя и пять пассажиров рейсового автобуса", - говорится в сообщении.
Обстоятельства, которые привели ДТП, выясняют правоохранители.
Вторая авария - на трассе "Житомир - Черновцы" - произошла сегодня около 14:00. "По предварительной информации, произошло столкновение рейсового автобуса "Богдан" под управлением 54-летнего житель города Красилов и автомобиля "ВАЗ 2106" под управлением 36-летнего жителя Житомира", - говорится в сообщении полиции.
По данным полиции, в результате ДТП водитель "ВАЗа" получил телесные повреждения и был госпитализирован в приемное отделение Хмельницкой областной больницы. "Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести", - говорится в сообщении.
По данному факту правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Дополнение
По данным МВД, в 2020 году в Украине случилось 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.