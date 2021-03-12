В Харькове 20-летняя водительница не пропустила "скорую": пострадали врач и фельдшер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харькове 20-летняя водительница не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи. В результате столкновения пострадали три женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщение об аварии на перекрестке проспекта Людвига Свободы и улицы Ахсарова поступило в полицию 12 марта в 13:20.
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"Предварительно установлено, что 20-летняя водительница автомобиля Toyota Corolla не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи Citroen Jumper, который двигался с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадали три женщины: 54-летняя пассажир Toyota Corolla и 26 и 61-летние врач и фельдшер скорой", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в больницу. Кроме того, информацию о происшествии зарегистрировано в Харьковском районном управлении полиции № 3.
Дополнение
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