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В Харькове 20-летняя водительница не пропустила "скорую": пострадали врач и фельдшер

Киев  •  УНН

 • 17195 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харькове 20-летняя водительница не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи. В результате столкновения пострадали три женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщение об аварии на перекрестке проспекта Людвига Свободы и улицы Ахсарова поступило в полицию 12 марта в 13:20.

Цитата

"Предварительно установлено, что 20-летняя водительница автомобиля Toyota Corolla не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи Citroen Jumper, который двигался с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадали три женщины: 54-летняя пассажир Toyota Corolla и 26 и 61-летние врач и фельдшер скорой", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в больницу. Кроме того, информацию о происшествии зарегистрировано в Харьковском районном управлении полиции № 3.

Дополнение

Сразу два ДТП с рейсовыми автобусами произошли сегодня, 12 марта в Хмельницкой области. Первый столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ" на заснеженной трассе "Житомир - Черновцы", неподалеку поворота в село Лесные Гриновцы, а другой - с Mazda вблизи села Мотрунки. Вследствие первой ДТП травмы получил водитель легковушки, в другой травмировались семь человек.

Напомним, в Одесской области в смертельную автокатастрофу попал патрульный полицейский на служебной машине.

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