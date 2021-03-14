В Харькове грузовик выехал на встречку и протаранил три авто, в больнице дети и взрослые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На окружной дороге в Харькове столкнулись три автомобиля и грузовик. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых - дети. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет УНН.
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"Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Jetta, "ВАЗ-110", "МАН" и Ford произошло 13 марта около 13:00 на участке дороги М-03 км 479+800. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика "МАН" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-110". В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковушки Volkswagen Jetta и Ford", - говорится в сообщении.
Детали
В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-110" и 33-летняя женщина-водитель Volkswagen Jetta с двумя малолетними детьми.
Добавим
В Харькове 20-летняя женщина-водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи. Вследствие столкновения пострадали три женщины.