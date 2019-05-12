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У Харкові трамвай врізався в автомобіль, постраждала дитина

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Харкові трамвай врізався в автомобіль, постраждала жінка та дитина. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області. 

Аварія сталася 12 травня близько 11:10 на перехресті Московського проспекту та вулиці Академіка Павлова.

За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок та у подальшому зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 41-річна водій та 4-річна пасажирка транспортного засобу Toyota.

41-річна громадянка та 4-річна дівчинка із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.

Як повідомляв УНН, на Львівщині сталося ДТП за участі співробітника СБУ

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