В Харькове трамвай врезался в автомобиль, пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Харькове трамвай врезался в автомобиль, пострадала женщина и ребенок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
Авария произошла 12 мая около 11:10 на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова.
По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и в дальнейшем столкнулся с автомобилем Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка транспортного средства Toyota.
41-летняя гражданка и 4-летняя девочка с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНН, во Львовской области произошло ДТП с участием сотрудника СБУ.