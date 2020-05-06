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У Харкові судитимуть поліцейського, який із спільником грабував перехожих

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Харкові судитимуть поліцейського зі спільником, які підозрюються у жорстокому пограбуванні перехожих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Харкові судитимуть поліцейського, який із спільником грабував перехожих

“До суду скеровано обвинувальний акт відносно поліцейського сектору патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у Харківській області та його цивільного спільника. Їх обвинувачують у відкритому викраденні чужого майна, поєднаному з насильством та нападом з метою заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що поліцейський зі своїм товаришем у жовтні та листопаді 2019 року пограбували двох людей. Першим потерпілим став 52-річний місцевий мешканець. Близько 6 ранку підозрювані напали на нього біля одного із багатоквартирних будинків. Побивши чоловіка обвинувачені забрали у нього мобільний телефон, банківські картки, готівку, а також посвідчення ветерана праці.

Зазначається, що через кілька тижнів відбулося чергове пограбування. Цього разу, о 3 годині ночі побили 38 річного чоловіка. Після нападу обвинувачені забрали документи, срібний браслет, золотий ланцюжок, годинник та кишенькові гроші. Потерпілий отримав струс головного мозку та перелом носової кістки. Все награбоване нападники ділили навпіл.

11 листопада 2019 року за клопотанням слідчих ДБР підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, обвинувачуваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох працівників карного розшуку одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, яких підозрюють в катуванні чоловіка.

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