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В Харькове будут судить полицейского, который с сообщником грабил прохожих

Киев • УНН

 • 11058 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Харькове будут судить полицейского с сообщником, которые подозреваются в жестоком ограблении прохожих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Харькове будут судить полицейского, который с сообщником грабил прохожих

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении полицейского сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУ Национальной полиции в Харьковской области и его гражданского сообщника. Их обвиняют в открытом похищении чужого имущества, соединенном с насилием и нападением с целью завладения чужим имуществом (ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что полицейский со своим товарищем в октябре и ноябре 2019 года ограбили двух человек. Первым пострадавшим стал 52-летний местный житель. Около 6 утра подозреваемые напали на него возле одного из многоквартирных домов. Избив мужчину, обвиняемые забрали у него мобильный телефон, банковские карточки, наличные, а также удостоверение ветерана труда.

Отмечается, что через несколько недель произошло очередное ограбление. На этот раз, в 3 часа ночи избили 38 летнего мужчину. После нападения обвиняемые забрали документы, серебряный браслет, золотую цепочку, часы и карманные деньги. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носовой кости. Все награбленное нападающие делили пополам.

11 ноября 2019 года по ходатайству следователей ГБР подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех сотрудников уголовного розыска одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подозреваемых в пытках мужчины.

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