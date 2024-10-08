16-річна дитина серед постраждалих від удару рф у Харкові - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову постраждали 11 осіб, у тому числі 16-річний підліток. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих внаслідок удару російських військ по Харкову є неповнолітній, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих на цю хвилину - 11. Серед них - дитина 16 років. Троє - у тяжкому стані
У Харкові вже 11 постраждалих через атаку рф на цивільне підприємство - мер08.10.24, 11:27 • 11217 переглядiв