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16-річна дитина серед постраждалих від удару рф у Харкові - ОВА

16-річна дитина серед постраждалих від удару рф у Харкові - ОВА

Київ • УНН

 • 11328 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову постраждали 11 осіб, у тому числі 16-річний підліток. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих внаслідок удару російських військ по Харкову є неповнолітній, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.  

Кількість постраждалих на цю хвилину - 11. Серед них - дитина 16 років. Троє - у тяжкому стані

- написав Синєгубов.

У Харкові вже 11 постраждалих через атаку рф на цивільне підприємство - мер08.10.24, 11:27 • 11217 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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