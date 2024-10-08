В Харькове среди пострадавших от удара рф 16-летний ребенок - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову пострадали 11 человек, в том числе 16-летний подросток. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Среди пострадавших в результате удара российских войск по Харькову есть несовершеннолетний, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших на эту минуту - 11. Среди них - ребенок 16 лет. Трое - в тяжелом состоянии
В Харькове уже 11 пострадавших из-за атаки рф на гражданское предприятие - мэр8 октября 2024, 08:27 • 1023 просмотра