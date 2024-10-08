В Харькове среди пострадавших от удара рф 16-летний ребенок - ОВА

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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  111001 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
6 октября 2024, 20:56  •  119001 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове среди пострадавших от удара рф 16-летний ребенок - ОВА

В Харькове среди пострадавших от удара рф 16-летний ребенок - ОВА

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:31  •  672 просмотра

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В результате российского удара по Харькову пострадали 11 человек, в том числе 16-летний подросток. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Среди пострадавших в результате удара российских войск по Харькову есть несовершеннолетний, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.  

Количество пострадавших на эту минуту - 11. Среди них - ребенок 16 лет. Трое - в тяжелом состоянии

- написал Синегубов.

В Харькове уже 11 пострадавших из-за атаки рф на гражданское предприятие - мэр8 октября 2024, 08:27 • 1023 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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