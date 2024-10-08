В Харькове среди пострадавших от удара рф 16-летний ребенок - ОВА

Среди пострадавших в результате удара российских войск по Харькову есть несовершеннолетний, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших на эту минуту - 11. Среди них - ребенок 16 лет. Трое - в тяжелом состоянии - написал Синегубов.

В Харькове уже 11 пострадавших из-за атаки рф на гражданское предприятие - мэр