У Харкові психічно хвора жінка місяць не випускала з квартири 10-річну дитину

Деталі

Як повідомляється, 3 вересня близько 22:00 60-річна мати жінки повідомила поліції про те, що її донька утримує онучку у квартірі. Вона також зазначила, що її донька має психічні розлади та зараз перебуває у стадії загострення.На місце події були направлені екіпаж патрульної поліції, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригада медиків. Проте 36-річна жінка в категоричній формі відмовилась відчиняти двері, через що рятувальники ДСНС прийняли рішення про проникнення до житла.

Цитата

“10-річна донька жінки перебувала у стані психоемоційного напруження, ознак будь-якого фізичного впливу у вигляді тілесних ушкоджень або фізичного виснаження вона не мала. Дитина була передана під розписку 46-річному батькові. 6 вересня дівчина пішла до школи. Її мати була доставлена до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.”, - сказано у повідомленні.

Додамо

Родина на обліку у Харківському районному управлінні поліції № 2 ГУНП в Харківській області не перебувала.

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