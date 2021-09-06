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В Харькове психически больная женщина месяц не выпускала из квартиры 10-летнего ребенка

В Харькове психически больная женщина месяц не выпускала из квартиры 10-летнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 19534 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Харькове 36-летняя женщина с психическими расстройствами 4 недели удерживала и не выпускала из квартиры свою 10-летнюю дочь. Об этом сообщили УНН в Национальной полиции.

Детали

Как сообщается, 3 сентября около 22:00 60-летняя мать женщины сообщила полиции о том, что ее дочь удерживает внучку в квартире. Она также отметила, что ее дочь имеет психические расстройства и сейчас находится в стадии обострения. На место происшествия были направлены экипаж патрульной полиции, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и бригада медиков. Однако 36-летняя женщина в категорической форме отказалась открывать дверь, из-за чего спасатели ГСЧС приняли решение о проникновении в жилище.

Цитата

"10-летняя дочь женщины находилась в состоянии психоэмоционального напряжения, признаков какого-либо физического воздействия в виде телесных повреждений или физического истощения она не имела. Ребенок был передан под расписку 46-летнему отцу. 6 сентября девочка пошла в школу. Ее мать была доставлена в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3", - говорится в сообщении.

Добавим

Семья на учете в Харьковском районном управлении полиции № 2 ГУНП в Харьковской области не находилась.

Напомним

Ранее в городе Вараш Ровенской области правоохранители и соцработники обнаружили рядом с нетрезвой женщиной четырехлетнего мальчика, которого мать неделю не выпускала из квартиры.

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