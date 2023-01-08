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У Харкові проведуть антитерористичні контрдиверсійні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Служба безпеки України проведе у Харкові антитерористичні контрдиверсійні заходи. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення регіонального управління відомства.

У Харкові проведуть антитерористичні контрдиверсійні заходи

9-10 січня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити антитерористичні контрдиверсійні заходи.

Деталі

Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

«Під час антитерористичних контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», - додали у спецслужбі.

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