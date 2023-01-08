В Харькове проведут антитеррористические контрдиверсионные мероприятия

9-10 января на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия.

Детали

Кроме СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп.

«Во время антитеррористических контрдиверсионных мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа», - добавили в спецслужбе.