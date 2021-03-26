У Харкові продовжили канікули у школах до 5 квітня

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Зазначається, що учні молодшої школи (1-4 клас) повернуться до навчання 5 квітня.

Водночас канікули для учнів 5-11 класів можуть продовжити, якщо епідситуація в Харкові не покращиться.

Нагадаємо

Канікули у школах міста розпочались 22 березня через різке збільшення захворюваності на коронавірус.

26 березня Харківщина вдруге за місяць побила добовий рекорд за кількістю хворих на COVID-19. У регіоні зареєстрували 1204 випадки інфікування коронавірусом, з яких 739 — у Харкові, 355 людей одужали, 15 осіб померли внаслідок COVID-19.