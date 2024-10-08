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Під завалами на місці удару рф у Харкові щонайменше двоє людей - мер

Під завалами на місці удару рф у Харкові щонайменше двоє людей - мер

Київ • УНН

 • 10960 перегляди

Внаслідок удару російських військ у Харкові під завалами опинилися щонайменше двоє людей. Рятувальники докладають усіх зусиль, щоб надати їм допомогу.

У Харкові внаслідок удару російських військ під завалами опинилися щонайменше двоє людей, рятувальники докладають усіх зусиль, щоб надати їм допомогу, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм

- написав Терехов.

У Харкові вже 6 постраждалих через атаку рф, є руйнування інфраструктури - ОВА08.10.24, 11:21 • 10828 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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