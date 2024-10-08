Під завалами на місці удару рф у Харкові щонайменше двоє людей - мер
Київ • УНН
Внаслідок удару російських військ у Харкові під завалами опинилися щонайменше двоє людей. Рятувальники докладають усіх зусиль, щоб надати їм допомогу.
У Харкові внаслідок удару російських військ під завалами опинилися щонайменше двоє людей, рятувальники докладають усіх зусиль, щоб надати їм допомогу, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм
У Харкові вже 6 постраждалих через атаку рф, є руйнування інфраструктури - ОВА08.10.24, 11:21 • 10828 переглядiв