В Харькове под завалами на месте удара рф по меньшей мере два человека - мэр

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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  110978 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
6 октября 2024, 20:56  •  119001 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове под завалами на месте удара рф по меньшей мере два человека - мэр

В Харькове под завалами на месте удара рф по меньшей мере два человека - мэр

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:23  •  1302 просмотра

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В результате удара российских войск в Харькове под завалами оказались по меньшей мере два человека. Спасатели прилагают все усилия, чтобы оказать им помощь.

В Харькове в результате удара российских войск под завалами оказались по меньшей мере два человека, спасатели прилагают все усилия, чтобы оказать им помощь, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им

- написал Терехов.

В Харькове уже 6 пострадавших из-за атаки рф, есть разрушения инфраструктуры - ОВА8 октября 2024, 08:21 • 1609 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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