В Харькове под завалами на месте удара рф по меньшей мере два человека - мэр

В Харькове в результате удара российских войск под завалами оказались по меньшей мере два человека, спасатели прилагают все усилия, чтобы оказать им помощь, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им - написал Терехов.

В Харькове уже 6 пострадавших из-за атаки рф, есть разрушения инфраструктуры - ОВА