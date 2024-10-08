В Харькове под завалами на месте удара рф по меньшей мере два человека - мэр
Киев • УНН
В результате удара российских войск в Харькове под завалами оказались по меньшей мере два человека. Спасатели прилагают все усилия, чтобы оказать им помощь.
В Харькове в результате удара российских войск под завалами оказались по меньшей мере два человека, спасатели прилагают все усилия, чтобы оказать им помощь, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им
В Харькове уже 6 пострадавших из-за атаки рф, есть разрушения инфраструктуры - ОВА8 октября 2024, 08:21 • 1609 просмотров