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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 9 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Харкові окупанти вночі обстріляли гуртожиток та трансформаторну підстанцію

У Харкові окупанти вночі обстріляли гуртожиток та трансформаторну підстанцію

Київ • УНН

 • 271492 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Минулої ночі російські окупанти продовжували обстрілювали Харківську область. Ракети влучили у трансформаторну підстанцію ХФТІ та 5-поверховий гуртожиток у Харкові, пише УНН з посиланням на інформацію ДСНС України.

Деталі

Внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у трансформаторну підстанцію ХФТІ та 5-поверховий гуртожиток на вул. Вальтера, що у П'ятихатках Київського району міста Харкова.

Пожежу на підстанції, де горіло мастило, ліквідовано о 21:46.

Безпосередньо у гуртожитку горіло 6 кімнат на 5-му поверсі. Площа пожежі становила близько 100 кв. м. О 23:55 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

У місті рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 60 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Доповнення

Окупанти вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.

На аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає.

В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.

У Дніпрі, за попередніми даними, один загиблий.

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