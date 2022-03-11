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В Харькове оккупанты ночью обстреляли общежитие и трансформаторную подстанцию

В Харькове оккупанты ночью обстреляли общежитие и трансформаторную подстанцию

Киев • УНН

 • 271492 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Минувшей ночью российские оккупанты продолжали обстреливали Харьковскую область. Ракеты попали в трансформаторную подстанцию ХФТИ и 5-этажное общежитие в Харькове, пишет УНН со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Детали

В результате очередного обстрела, вражеские ракеты попали в трансформаторную подстанцию ХФТИ и 5-этажное общежитие на ул. Вальтера, что в Пятихатках Киевского района города Харькова.

Пожар на подстанции, где горело масло, ликвидирован в 21:46.

Непосредственно в общежитии горело 6 комнат на 5-м этаже. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В 23:55 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В городе спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались. Было отработано около 60 адресов, где находились сработанные и неразорвавшиеся взрывоопасные предметы.

Дополнение

Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.

На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет.

В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.

В Днепре, по предварительным данным, один погибший.

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