В Харькове оккупанты ночью обстреляли общежитие и трансформаторную подстанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Минувшей ночью российские оккупанты продолжали обстреливали Харьковскую область. Ракеты попали в трансформаторную подстанцию ХФТИ и 5-этажное общежитие в Харькове, пишет УНН со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
Детали
В результате очередного обстрела, вражеские ракеты попали в трансформаторную подстанцию ХФТИ и 5-этажное общежитие на ул. Вальтера, что в Пятихатках Киевского района города Харькова.
Пожар на подстанции, где горело масло, ликвидирован в 21:46.
Непосредственно в общежитии горело 6 комнат на 5-м этаже. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В 23:55 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
В городе спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались. Было отработано около 60 адресов, где находились сработанные и неразорвавшиеся взрывоопасные предметы.
Дополнение
Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.
На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет.
В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.
В Днепре, по предварительным данным, один погибший.