У Харкові чоловік підозрюється у закладанні вибухівки біля входу у торгівельний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру у вчиненні терористичного акту уродженцю Донецької області, який планував активувати вибуховий пристрій у торгівельному центрі Харкова. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"17 лютого 2020 року зловмисник заклав саморобний вибуховий пристрій, зібраний на основі ручної гранати, біля входу у торговельно-розважальний центр. Тієї ж ночі вибухівка була виявлена охоронцями центру та знешкоджена фахівцями-вибухотехніками Нацполіції", - сказано у повідомленні.
Співробітники СБУ встановили особу підривника, незважаючи на те, що він не залишив жодних слідів на місці злочину. Зловмисник також дотримувався низки заходів конспірації: проживав під чужим ім’ям, використовував кілька комплектів підроблених документів, постійно змінював місце проживання та державні номерні знаки на своєму автомобілі.
Зазначається, що 5 березня злочинець був затриманий у Борисполі на Київщині. Він намагався втекти на автомобілі від правоохоронців та погрожував застосувати проти них зброю.
У ході обшуку за місцем проживання фігуранта справи у Києві співробітники спецслужби вилучили нарізний карабін Форт-205, без дозвільних документів, бойовий пістолет Форт-12, гранату РГД-5, майже 200 набоїв різного калібру до автомата і пістолета, димову шашку. Також були виявлені підроблені особисті документи з його фотокарткою, 4 державних номерних знаки для автомобіля та електронні пристрої для зчитування кодів автомобільних сигналізацій.
Встановлено, що зловмисник кілька років перебуває у розшуку і переховується від правоохоронних органів через причетність до низки інших злочинів, зокрема участі у діяльності незаконних збройних формувань, незаконному заволодінні транспортним засобом тощо.
Триває досудове слідство, розпочате за ст. 258 та 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Дніпрі співробітники СТО виявили на днищі автомобіля Honda Accord вибуховий пристрій.