У Дніпрі співробітники СТО виявили вибуховий пристрій під авто
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Дніпрі співробітники СТО виявили на днищі автомобіля Honda Accord вибуховий пристрій. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
“За попереднім висновком спеціалістів вибухотехнічного управління ГУНП встановлено, що до днища автомобіля Honda Accord було прикріплено саморобний вибуховий пристрій. До його складу входило близько 100 г пластиду”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що вибуховий пристрій було виявлено сьогодні, 6 квітня, під час заміни шин у шиномонтажній майстерні по вул. Ярослава Мудрого. Поліцейські Дніпровського відділу поліції встановили та опитали 40-річного власника автомобіля.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, в рамках якого будуть встановлені всі обставини події.
Нагадаємо, в Одесі під колесами вантажівки вибухнув керований саморобний пристрій — автомобіль зазнав пошкоджень.