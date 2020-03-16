В Одесі під колесами фури розірвався керований вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Одесі під колесами вантажівки вибухнув керований саморобний пристрій - автомобіль зазнав пошкоджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджено лобове скло та дзеркало заднього виду, 35-річний водій не постраждав.
"За попередніми висновками фахівців, вибухнув керований саморобний пристрій. Його фрагменти поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження", - сказано у повідомленні.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 195 Кримінального кодексу України.
Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення причетних до правопорушення осіб.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.