В Одессе под колесами фуры разорвалось управляемое взрывное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Одессе под коллегам грузовика взорвался управляемое самодельное устройство - автомобиль получил повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
Отмечается, что в результате взрыва повреждено лобовое стекло и зеркало заднего вида, 35-летний водитель не пострадал.
"По предварительным выводам специалистов, взорвалось управляемые самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертное исследование", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к правонарушению лиц.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.