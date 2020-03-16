На Донбасі затримали членів угруповання, яке незаконно торгувало зброєю в зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За попередніми даними слідства, учасники групи, до складу якої входило 5 мешканців Донецької області, займалися нелегальною реалізацією засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах. Оперативники спецслужби задокументували факти протиправного збуту 2 гранатометів РПГ, 2 автоматів АК-74, гранатометного пострілу ВОГ, гранати Ф-1 та кілька сотень бойових набоїв", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час спецоперації правоохоронці затримали у Бахмуті відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України всіх учасників угруповання на спробі збуту протитанкового гранатомета РПГ-22, майже 5 кг пластиду, автомата Калашникова, саморобного вибухового пристрою та набоїв для вогнепальної зброї.
"За цей арсенал ділки планували одержати 55 000 гривень", - пишуть правоохоронці.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення каналів походження військових засобів ураження і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Луганській області попередили нелегальне вивезення гранатометів та крупнокаліберних кулеметів з району проведення ООС.