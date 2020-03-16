На Донбассе задержали членов группировки, незаконно торговавшей оружием в зоне ООС

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100859 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104161 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106174 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105123 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113845 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100966 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105398 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106675 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Донбассе задержали членов группировки, незаконно торговавшей оружием в зоне ООС

На Донбассе задержали членов группировки, незаконно торговавшей оружием в зоне ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, участники группы, в состав которой входило 5 жителей Донецкой области, занимались нелегальной реализацией средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах. Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправного сбыта 2 гранатометов РПГ, 2 автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и несколько сотен боевых патронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия.

"За этот арсенал дельцы планировали получить 55 тысяч гривен", - пишут правоохранители.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению каналов происхождения военных средств поражения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Луганской области предупредили нелегальный вывоз гранатометов и крупнокалиберных пулеметов из района проведения ООС.

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