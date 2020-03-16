На Донбассе задержали членов группировки, незаконно торговавшей оружием в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По предварительным данным следствия, участники группы, в состав которой входило 5 жителей Донецкой области, занимались нелегальной реализацией средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах. Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправного сбыта 2 гранатометов РПГ, 2 автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и несколько сотен боевых патронов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия.
"За этот арсенал дельцы планировали получить 55 тысяч гривен", - пишут правоохранители.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению каналов происхождения военных средств поражения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в Луганской области предупредили нелегальный вывоз гранатометов и крупнокалиберных пулеметов из района проведения ООС.